Napoli, Spalletti: “Arbitro? È uno dei migliori in circolazione, ha fatto bene"

Al termine della sfida tra Lazio e Napoli, per commentare la gara ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Luciano Spalletti. Queste le parole del tecnico: “Questa vittoria ci dà l’indicazione che siamo sulla strada giusta. Che ogni tanto di potrebbe fare ancora meglio però squadra unita e corta che ha pressato bene, con qualche banalità. A che proposito? Qualche palla nella fase di possesso che abbiamo perso, con la qualità che abbiamo e per il livello di calcio che vogliamo giocare non possiamo perdere. A volte per pigrizia di andarci troppo facile con questo atteggiamento di quelli convinti, sbagliamo”

NUOVI - “Noi abbiamo quelli che fanno gli scout del calcio nella società, abbiamo il direttore e il vice che vanno poi a sentire quelli che sono disponibili sul mercato perché poi bisogna essere bravi a sostituire quelli che vanno via. Si fanno dei nomi, poi si guardano e se ne parla. In ritiro? È stato semplice perché poi si hanno nel mirino e si riesce a trovare delle conclusioni per le qualità. Poi Kvaratskhelia aveva giocato in Russia e tutti ce ne hanno parlato sempre bene. Poi quando li porti da noi, il modo di giocare e di gestire le situazioni che trovandosi in un paese nuovo ci potevano mettere più tempo a entrare in contattato con i comportamenti di squadra, ma questo in ritiro non è successo"

PIGRIZIA - “Sarà un’esperienza importantissima la Champions, spero che l’affrontino nella maniera corretta con la convinzione di esse giocatori forti che possono vedersela con ogni squadra"

MERET - “I viaggi transoceanici fanno come se tu facessi un altro allenamento. Sono fatiche però poi le società vengono pagate per questo, la nostra ha valutato di tenere i ragazzi comodi e ci ha dato un vantaggio. Noi abbiamo il secondo e terzo portiere della Nazionale. Meglio di così non potevamo aspirare, Alex ha bisogno di fare qualche altra buona prestazione come stasera per mettere a posto questa sua timidezza. È talmente bravo e sensibile che sentirsi sempre messo dentro discorsi non fa bene, menomale che è finito il mercato e sa di essere titolare. Sirigu è perfetto e sa che può prendere il suo posto tranquillamente, hanno caratteri diversi”.

Il tecnico del Napoli ha commentato la sifda anche ai microfoni di Dazn: "Sono soddisfattissimo, giocato partita di livello contro una squadra di spessore. Al di la dei primi minuti dove abbiamo girato male la palla, abbiamo fatto una grande partita con i giusti accorgimenti. Stasera abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo trovato le misure a una Lazio che ha grandi qualità di palleggio. Poi abbiamo tirato fuori la personalità che abbiamo. Ogni tanto ci perdiamo in delle banalità che non possono succedere".

Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: "La qualità del calcio di Sarri la conoscono tutti, lo ripeto tutte volte che me lo chiedono: ribaltare una partita così è una scorciatoia per una crescita verticale. Alcune volte siamo pigri, altre siamo cazzuti"

ARBITRO - "Sarri si è lamentato di Sozza? L’arbitro è uno dei più bravi in circolazione, diventerà un top. In un paio di interventi ha fatto delle differenze su quello che è stato il suo metro, è stata una mia impressione. Ha arbitrato bene, è un top"

