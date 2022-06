Napoli, Spalletti: "Champions? Non si parte avanti a Juve, Lazio e Roma"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Sky Sport, nella trasmissione Speciale Calciomercato, è intervenuto l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro ha commentato la stagione appena conclusa della sua squadra, proiettando poi lo sguardo sulla prossima lotta per un posto in Champions League. Le sue parole: "Non si parte a +9 dalla Juventus, a +15 dalla Lazio e +16 dalla Roma, si parte tutti da zero. Non sarà facile qualificarsi per la Champions League. Poi se riusciremo a ripetere una serie di vittorie consecutive come lo scorso anno potremo lottare per lo scudetto".