Napoli, Spalletti: “Non siamo l’ottava sorella. Ci sono tante insidie”

Al termine di Genoa-Napoli, match vinto dai partenopei per 2-2, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il tecnico toscano ha analizzato così gli obiettivi di classifica della sua squadra: "Napoli c'è tra le sette che lottano per il vertice? Sì, è tra quelle sette lì. Non è l'ottava. Di insidie che vengono dal basso ce ne sono, basta guardare l'intensità dell'Empoli avuta ieri contro la Juventus. Nessuno dava come partita possibile quella che abbiamo visto, invece con intensità e idea di gioco hanno vinto i ragazzi di Andreazzoli con una partita importantissima".