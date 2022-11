Napoli, tegola per Spalletti: out un big per la gara con l'Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Luciano Spalletti che perde uno dei suoi big in vista del match tra Atalanta e Napoli. Non partirà infatti per la trasferta Kvaratskhelia costretto a fermarsi a causa di una lombalgia acuta. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro: "La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra".