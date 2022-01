Napoli, tre calciatori non potranno giocare contro la Juve: il motivo

Superato il problema della partenza, il Napoli incontra un’altra difficoltà. Secondo quanto riporta l’ANSA, nel match di domani contro la Juventus il club partenopeo non potrà far scendere in campo tre giocatori. Si tratta di Zielinski, Lobotka e Rrhamani; questi secondo la Asl Napoli 2 avrebbero avuto contatti stretti con positivi e nonostante siano vaccinati non si sono sottoposti alla terza dose. Inoltre, la somministrazione della seconda dose è avvenuta da più di 120 giorni. Questi, dunque, dovrebbero osservare un periodo di quarantena.

