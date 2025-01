Napoli, un gol per tempo al Verona: per Conte arriva la quinta vittoria di fila

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è storia al Maradona. Il Napoli rifila un gol per tempo all'Hellas Verona, prima un'autorete di Montipò (su un gran tiro sul palo di Di Lorenzo) e poi il bel mancino di Anguissa, e inanella la quinta vittoria consecutiva in campionato. Antonio Conte e i suoi ragazzi allungano in vetta alla classifica, in attesa dei recuperi della prossima settimana, e ormai non possono più nascondersi: per lo Scudetto, con o senza Kvaratskhelia, ci sono anche loro.

Lukaku per Di Lorenzo, ma è autogol di Montipò

Pronti-via, manco il tempo di cominciare e il Napoli è già in vantaggio. Non passano neanche cinque minuti e Di Lorenzo e Lukaku confezionano l'1-0: scambio tra i due al limite dell'area, il terzino calcia a giro col mancino (piede debole, in teoria), la palla sbatte sul palo, poi dietro la schiena di Montipò e infine nel sacco. L'1-0 è il presagio di una serata molto complicata per l'Hellas Verona, che continua a farsi schiacciare, prova pure a ripartire a volte, ma non è quasi mai pericoloso.

Anguissa pesca il jolly

Dopo un lungo dominio, perdurato anche ad inizio ripresa, il Napoli trova la rete del raddoppio. Ancora determinante il lavoro spalle alla porta di Lukaku: il centravanti smista l'ennesimo pallone per Anguissa, che dal limite calcia a giro col mancino (piede debole) e mette la palla dove Montipò non può arrivare. Il Verona si limita a un paio di tiri da fuori, solo uno pericoloso di Kastanos, mentre dopo i cambi dei due allenatori Ngonge va a un passo dal 3-0. Ma di gol non ne arrivano più, il Napoli gestisce fino alla fine e trova la quinta vittoria di fila.

