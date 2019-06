Nassi: "La Lazio in 17 anni ha vinto 7 trofei, mentre i Della Valle..."

L'avventura dei Della Valle alla guida della Fiorentina si è conclusa con l'arrivo di Commisso a rilevare il club viola. A proposito della vecchia dirigenza, Claudio Nassi - ex direttore generale dei gigliati negli anni '80 - è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com non risparmiando complimenti alla Lazio, che negli ultimi anni ha continuato a racimolare trofei: "Abbiamo avuto e abbiamo tante eccellenze e una di queste dovrebbe essere la Fiorentina, squadra che rappresenta una città tra le più belle al mondo e non può non far parte dell’élite del calcio. Lo dicono il passato, la tifoseria e una serie di considerazioni che non portano all’anonimato. Se guardo alla Lazio, che posiziono al sesto posto con i viola, trovo dal 2002 ad oggi 7 trofei vinti, mentre i Della Valle, in 17 anni, non hanno regalato la gioia di un successo".

TORINO, IZZO SI ELEGGE COME UNO DEI MIGLIORI DIFENSORI

LAZIO, IMMOBILE TORNA BAMBINO - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE