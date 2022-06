Nations League, dalla Germania alla Germania: il calendario dell’Italia

TUTTOmercatoWEB.com

È tempo di Nations League. Nel mese di giugno la Nazionale affronterà ben quattro partite di questa competizione che la terrà occupata fino al 14 del mese. Quattro match di livello per rialzarsi dopo le ultime prestazioni deludenti. L'esordio nel girone arriva sabato 4 giugno al Dall'Ara contro la Germania. Per gli azzurri di Mancini poi Ungheria in casa (7 giugno) e Inghilterra in trasferta (11 giugno). Si chiude il 14 ancora contro di tedeschi stavolta al Borussia-Park. Le ultime due gare sono in programma a fine settembre. Di seguito il calendario completo.

NATIONS LEAGUE

Italia-Germania, sabato 4 giugno ore 20:45

Italia-Ungheria, martedì 7 giugno ore 20:45

Inghilterra-Italia, sabato 11 giugno ore 20:45

Germania-Italia, martedì 12 giugno ore 20:45

Italia-Inghilterra, venerdì 23 settembre ore 20:45

Ungheria-Italia, lunedì 26 settembre ore 20:45