Nations League | Francia ko, all’andata passa la Croazia. E Guendouzi…

© foto di www.imagephotoagency.it

Triplice fischio allo Stadio Municipale di Poljud, la Croazia batte 2 a 0 la Francia e si aggiudica l’andata dei quarti di Nations League. Ante Budimir ha sbloccato la gara al 26’ portando in vantaggio di padroni di casa e poi, nei minuti di recupero del primo tempo, Perisic ha siglato il raddoppio. Nella seconda frazione di gioco Deschamps ha provato a scuotere i Bleus effettuando cambi e inserendo forze fresche, ma non è bastato. I francesi per passare il turno dovranno ribaltare il risultato di questa sera, giocandosi il tutto per tutto nella partita di ritorno in programma domenica alle 20:45 allo Stade de France. 84’ in campo per Guendouzi, il centrocampista della Lazio ha poi ceduto il posto a Koné per la manciata di minuti finali.

