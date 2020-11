Nations League, i risultati delle altre: successi interni per Belgio e Olanda

Si è appena conclusa la quinta e penultima giornata di Nations League. Il Belgio si è imposto 2-0 contro l'Inghilterra guadagnando la vetta del proprio girone. A segno Tielemans e Mertens. Nel gruppo dell'Italia, l'Olanda non sbaglia e batte 3-1 la Bosnia. Gli Azzuri sono in testa ma la prossima giornata sarà decisiva per capire chi accederà alle Final Four della competizione. Una doppietta di Eriksen su rigore consente alla Danimarca di superare 2-1 l'Islanda sempre più ultima nel suo girone.

GLI ALTRI RISULTATI

Slovacchia - Scozia 1-0

Bulgaria - Finlandia 1-2

Galles - Irlanda 1-0

Turchia - Russia 3-2

Austria - Irlanda del Nord 2-1

Repubblica Ceca - Israele 1-0

Ungheria - Serbia 1-1

Macedonia - Estonia 2-1

Albania - Kazakistan 3-1

Bielorussia - Lituania 2-0

Georgia - Armenia 1-2

Modavia - Grecia 0-2

Slovenia Kosovo 2-1

