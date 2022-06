Nations League | Muriqi non basta, Il Kosovo cede alla Grecia

Giakoumakis e Mantolas stendono la nazionale di Muriqi e consolidano la prima posizione nel girone 2 della Nations League...

La Grecia continua a essere la bestia nera del Kosovo. La nazionale ellenica batte ancora Muriqi e compagni al Panthessaliko Stadio di Volo. La Grecia si impone per 2-0 grazie ai gol di Giakoumakis e di Mantolas in pieno recupero. La selezione di Poyet è in testa al girone 2 della Nations League C con 12 punti con 4 vittorie in altrettante sfide. Il Kosovo è fermo a 6. Novanta minuti in campo per Vedat Muriqi che, dopo la doppietta contro l'Irlanda del Nord non è riuscito a ripetersi. La nazionale balcanica tornerà in campo il 24 settembre.

Pubblicato alle 00:05