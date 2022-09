Nations League, Spagna o Portogallo: ecco l’ultima qualificata alle Final Four

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

La Spagna è l'ultima nazionale qualificata alle Final Four di Nations League. Grazie alla vittoria in trasferta contro il Portogallo, le Furie Rosse si andranno a giocare le fasi finali con Italia, Olanda e Croazia. A Braga, i ragazzi di Luis Enrique fanno una prova di grande sacrificio e trovano il gol, a due minuti dal termine, di Alvaro Morata che trasforma in rete un tap-in facile facile. Semifinali e finali della competizione verrano disputate nel mese di giugno nei Paesi Bassi.