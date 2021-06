Nazionale, Acerbi campione di solidarietà: "Impariamo dai bambini, hanno una forza illimitata"

Ospite insieme al resto dei compagni di Nazionale a "Notti Azzurre" su Rai 1, Francesco Acerbi è stato chiamato al centro dello studio per commentare il messaggio inviato a tutta la squadra ai bimbi ricoverati all'ospedale Bambin Gesù di Roma. I bimbi hanno fatto recapitare ai calciatori uno striscione che prenderà posto a Coverciano. Il difensore della Lazio li ha ringraziati, per poi aggiungere: "Dobbiamo imparare dai bambini. Passano momenti difficili, ma hanno un entusiasmo, un'energia che noi non abbiamo. Conoscendo un po' di loro, posso dire che hanno una forza illimitata. Noi dobbiamo trovarla, loro ce l'hanno illimitata".

