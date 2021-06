Inzaghi - Inter, La Repubblica: "Risolti problemi con Lotito, giovedì l'annuncio"

Claudio Lotito e Simone Inzaghi hanno trovato l'accordo sulle pendenze per salutarsi definitivamente. Ne è sicura l'edizione online de La Repubblica che parla di quadra trovata tra patron ed ex tecnico. Risolto questo intoppo l'allenatore potrà finalmente essere annunciato e iniziare la sua avventura in nerazzurro. Potrebbe essere giovedì il giorno dell'annuncio ufficiale a una settimana dalla decisione di sposare il progetto meneghino.