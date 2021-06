Nazionale, Acerbi e la forza del gruppo: "Coesione e unione, i risultati non sono causali"

Tra i giocatori che parteciperanno a Euro 2020 con la maglia dell'Italia c'è Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio ha parlato del suo "sogno azzurro" ai microfoni di Rai Uno, e in particolare dell'importanza del gruppo per i traguardi raggiunti finora dalla squadra guidata dal ct Mancini: "Siamo un gruppo unito, coeso, tutti si vogliono bene. I risultati non arrivano per caso".

UFFICIALE - Di Francesco è il nuovo allenatore del Verona - FOTO

Allenatore Lazio, Lotito all'uscita dalla Lega: risposte su Sarri e Inzaghi

TORNA ALLA HOMEPAGE