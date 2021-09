Nazionale, Insigne: “Critiche? Noi conosciamo la nostra forza, continuiamo a lavorare”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Italia-Lituania è intervenuto anche Lorenzo Insigne. Le sue dichiarazioni: “Non siamo stati precisi sottoporta nelle ultime gare, ma dobbiamo stare tranquilli. Non bisogna buttarsi giù per non aver fatto i gol. Dispiace non aver vinto ma non bisogna nemmeno creare troppo casino. Domani sono convinto che faremo un'altra grande prestazione e faremo gol. Io non ho letto i giornali ma sicuramente qualcuno avrà detto qualcosa... Ma noi conosciamo la forza del gruppo che abbiamo creato, dobbiamo solo continuare a lavorare e a toglierci delle soddisfazioni".

