Nazionale, Accardi su Immobile: “I numeri parlano per lui. Non si può criticare"

Gli azzurri sono impegnati nelle qualificazioni per il mondiale del 2022 in Qatar. Due le partite giocate finora, quella contro la Bulgaria e la Svizzera, in cui la squadra non è riuscita ad andare oltre il pareggio e spera di rifarsi domani contro la Lituania. Diverse sono le critiche che in questi giorni la Nazionale sta ricevendo ma nell’occhio del ciclone è finito ancora una volta, ingiustamente, Ciro Immobile. Giuseppe Accardi, ex calciatore e procuratore, ha detto la sua sulla vicenda ai microfoni di TMW: “Immobile è quasi ogni anno capocannoniere, i numeri parlano per lui. Faccio fatica a credere che qualcuno possa criticarlo”.

SULLE PAROLE DI CASSANO - “La mia idea su Cassano è che quando sei stato calciatore, ad una certa età quando smetti, inizi a perdere la testa e dire cose che hanno poco senso. Ho letto anche le dichiarazioni su Jorginho, solitamente quando nasci con delle qualità importanti fai fatica a capire che calciatori possano servire ad una squadra. Immobile deve buttare la palla dentro e sa farlo benissimo, non deve certo giocare la palla”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Milan - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Immobile e le critiche in Nazionale: è Sarri l’alleato