Milan - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La Lazio di Sarri è pronta a scendere in campo per disputare il match contro il Milan di Pioli. I biancocelesti faranno il loro ingresso a San Siro domenica alle ore 18:00. Per chi deciderà di non andare in trasferta la partita sarà trasmessa sia in Tv che in streaming.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Milan - Lazio sarà una dura prova per Sarri, con l'obiettivo di espugnare Milano agguantando il terzo successo di fila in questa prima parte della stagione. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, non c’è quindi copertura televisiva su Sky. La piattaforma streaming è accessibile in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile tramite l’app dedicata.