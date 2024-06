Nazionale, l'emozione di Zaccagni: "Un sogno che si realizza" - FOTO

Mattia Zaccagni è uno dei trenta calciatori selezionati da Spalletti, convocato a Coverciano per prendere parte alla preparazione in vista dell'Europeo. L'inizio del torneo si avvicina e, per caricare gli azzurri, il ct ha deciso di riunire i cinque grandi numeri 10 che hanno fatto la storia della Nazionale e tra questi, Alessandro Del Piero. Al termine dell'incontro, il biancoceleste ne ha approfittato per stringere la mano e scambiare due parole con l'ex attaccante della Juve. Poi, una foto ricordo condivisa sul suo profilo Instagram accompagnata dalle parole: "Un sogno che finalmente si realizza".

