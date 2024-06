Nazionale, lo slogan di Spalletti sulle maglie degli azzurri - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

L'Italia si sta preparando per affrontare l'Europeo in Germania, manca sempre meno e Spalletti vuole che i suoi siano determinati e diano il massimo fino alla fine nella speranza di arrivare quanto più lontano possibile nel torneo. Dopo aver stilato i 6 'comandamenti', il ct ha organizzato un incontro con i cinque migliori dieci che hanno fatto la storia della Nazionale con l'obiettivo di infondere maggiore fiducia e carica alla squadra. Poi, come promemoria, ha fatto scrivere sulle maglie da indossare in allenamento uno slogan che diventerà il loro nuovo credo. "Siamo tutti 10" è la frase stampata sulle divise utilizzate in allenamento.

