Nazionale, Mancini: "Acerbi ha fatto benissimo. Immobile-Belotti? Verranno alternati"

A poche ore dalla sfida della Nazionale italiana contro la Bosnia, Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Tra i vari temi trattati anche i due biancocelesti presenti, Immobile e Acerbi, sono stati argomento di discussione.

ACERBI - "Chiellini è un calciatore molto importante perché ha esperienza, ma Acerbi ha fatto benissimo quando lo ha dovuto sostituire. Abbiamo 2 partite in quattro giorni e in Olanda dovremo cambiare tanti giocatori."

IMMOBILE - "Staffetta Immobile-Belotti? È importante averli sempre in buone condizioni, poi vanno valutati i momenti. Ora nessuno è in grado di giocare due partite in pochi giorni e lo stesso sarà a ottobre/novembre quando avremo 3 partite in 10 giorni. Noi cerchiamo anche di tutelare i giocatori sperando che non si facciano mai male."

