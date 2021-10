Nazionale, Pessina indisponibile per la Nations League: Mancini ha scelto il sostituto

Matteo Pessina non sarà disponibile per gli impegni in Nations League della Nazionale. Il centrocampista dell'Atalanta, infortunatosi nel match di campionato perso contro il Milan, non sarà a disposizione di Roberto Mancini. Il ct dell'Italia ha già scelto il sostituto per la gara con la Spagna, in programma mercoledì. La Figc, infatti, ha trasmesso all'Uefa la documentazione relativa all'indisponibilità di Pessina e la richiesta di sostituirlo con Federico Dimarco nella lista dei 23 che prenderanno parte alle fasi finali della Nations League 2021. Sarà dunque l'esterno interista ad unirsi al gruppo azzurro.