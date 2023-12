Nazionale, Spalletti: "Dobbiamo far vedere le nostre qualità. Le soluzioni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, ospite al Gran Galà del Calcio, ha commentato alcuni temi attuali tra campionato e Nazionale. A proposito di quest'ultima, il ct ha detto la sua sul girone dell'Europeo: "Dovrà essere un'Italia che completa quello che ha fatto vedere in queste prime partite. Per sessanta-settanta minuti noi abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra in tutte le partite, però poi bisogna andare avanti. L'incontro non si decide al primo pugno. Dobbiamo far vedere le nostre qualità, ma per 100 minuti".

A proposito dell'infortunio di Scamacca, ha puntualizzato: "Se sono preoccupato? A me non preoccupare niente. Ci sono delle soluzione da più parti e spetta a loro, mettere il musino e far vedere di che panni si vestono".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE