Nazionale, tra Insigne e Immobile è questione di "fratellanza" – FOTO

Serie A in pausa, spazio alla Nazionale. Gli azzurri si sono ritrovati a Coverciano per uno stage in vista poi del match contro la Macedonia, importante per la qualificazione al Mondiale in Qatar. La Nazionale è anche l’occasione per poter riabbracciare vecchi compagni che, lontano dal campo, sono amici. È il caso di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, i due vanno a braccetto dai tempi del Pescara. Sono cresciuti insieme calcisticamente e personalmente, tra loro c’è un legame molto forte che va oltre l’amicizia: è questione di “fratellanza”. Lo testimonia la foto postata dall’attaccante del Napoli tramite il proprio Instagram, condivisa anche dal bomber biancoceleste. “Fratm” è il loro modo di chiamarsi in dialetto napoletano, altra cosa che li accomuna. I due sono spesso insieme e come il gatto e la volpe fanno anche affari, l’acquisto della casa a New York ne è l’esempio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Serie A, il nuovo statuto divide la Lega: scissione tra Dal Pino e i club

Lazio, Lotito rassicura i tifosi sul mercato: "Adesso scendo in campo io"