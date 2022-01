Serie A, il nuovo statuto divide la Lega: scissione tra Dal Pino e i club

RASSEGNA STAMPA – C’è aria di tempesta all’interno della Lega. Prima il no all’ultimatum di Gravina in merito all’adeguarsi ai principi informatori del Coni, ora Dal Pino che non intende sostenere la posizione assunta dai club in merito al passaggio dalla maggioranza qualificata a quella semplice per le delibere. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dal punto di vista dei club la proposta della Figc è ritenuta illegittima perché non rispetta la natura dell’associazione. Questa è di diritto privato e in quanto tale ha il diritto di autodeterminarsi in conformità alle norme del codice civile. Ciò che chiedono i club è: la Federazione può stabilire i principi informatori e le regole tecniche che disciplinano l’attività sportiva ma non deve interferire nelle scelte che fanno riferimento alla vita dell’associazione come ad esempio imporre quorum deliberativi. Dal canto suo il presidente Dal Pino ha deciso di prendere una posizione netta e contraria a quella delle società, non intende assecondare la ribellione.

