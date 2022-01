Milinkovic, alla Lazio la migliore versione di sè: Sarri conferma

RASSEGNA STAMPA – Sergej Milinkovic Savic è arrivato alla Lazio nel 2015 quando era solo un ragazzino. Da quando veste la maglia biancoceleste ha fatto un percorso di crescita notevole, personalmente ma anche e soprattutto al livello professionale. Con impegno e dedizione è riuscito a ritagliarsi il suo spazio che ora non può appartenere a nessun altro. Il suo incontro con Sarri è stato d’impatto; si sono studiati a vicenda per poi concedersi fiducia totale e ora per il tecnico toscano, che lo impiega su più ruoli, il serbo è imprescindibile. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è cresciuto e lo sa anche lui. Maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e qualità, lo si vede in campo e i numeri non possono che sostenere la tesi. 7 gol e 8 assist in questa stagione, nessun centrocampista della Serie A ha fatto meglio di lui. La sua maturità in campo non è passata inosservata, è corteggiato da diversi grandi club europei che sperano di poterlo accogliere alla propria corte. Il Sergente lascia le chiacchiere a chi di dovere, al momento non è dato sapere cosa sarà del suo futuro. Pensa a lavorare verso un unico obiettivo: la Champions.

