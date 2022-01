Calciomercato Lazio, ecco Kamenovic: oggi il club depositerà il suo contratto?

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Il contratto di Kamenovic potrebbe essere depositato oggi. L'accordo con il Cukaricki e il suo agente (lo stesso di Milinkovic e Marusic), riporta la rassegna stampa di Radiosei, prevedeva la formalizzazione dell'acquisto non appena si sarebbe sbloccato l'indice di liquidità. È il primo in lista d'attesa, l'ultimo in coda dal 31 gennaio, rimasto fuori in extremis dalla sessione estiva. Il club serbo e il suo entourage si erano molto agitati lo scorso agosto, ma erano stati rassicurati dalla Lazio, che si era impegnata a onorare la promessa. Kamenovic, il cui cartellino costerà alla società 3 milioni, verrà tesserato come extracomunitario, occupando il secondo e unico slot disponibile. Nessuna ipotesi di prestito, di "parcheggio": continuerà a lavorare agli ordini di Sarri che, tuttavia, non lo considerava una priorità.

