Nela: "Per la Juventus sarà durissima, la Lazio è una squadra forte!"

Il big match tra Lazio e Juventus è alle porta, attesa concitata in vista di sabato. Ai microfoni di TWM ha parlato dei biancocelesti anche Sebino Nela: "Sarri ha a disposizione una grande rosa. Non so se incontrare la Lazio sia un bene, però magari giocare contro una squadra forte ti dà stimoli in più. La Lazio è in formissima e per me più che uno stimolo è un pericolo. Sarà una partita durissima".

