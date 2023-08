Nicolò Armini saluta la Lazio: "Un viaggio splendido, la mia casa..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nicolò Armini prosegue la sua carriera al Potenza e questa volta lascia la Lazio definitivamente. Uno dei difensori che più hanno lasciato un segno negli ultimi anni nella Primavera biancoceleste, un laziale cresciuto a Formello, come lui stesso si definisce. Ecco il bellissimo post di saluti per quei colori che lo hanno visto maturare e che sempre riempiranno il suo cuore:

"Ciao Lazio mia, é stato un viaggio splendido! Avevo 9 anni la mia prima volta a Formello. In tredici anni solamente due volte ti ho detto arrivederci.

La prima volta per crescere e "farmi le ossa" e negli altri casi perché a volte la vita ci insegna ad accettare situazioni che vanno diversamente da come abbiamo sempre immaginato. Dopo tredici anni questa volta saluto definitivamente Formello, la mia casa. La casa dove sono cresciuto, sono migliorato,ho imparato, ho vinto, ho perso, ho esaudito uno dei miei sogni più grandi della mia vita,quello di esordire all’Olimpico con la mia squadra del cuore. Saluto quei colori, i MIEI colori che mi hanno accompagnato fin da quando sono nato e che ho portato orgogliosamente per tutto il mondo, con la speranza un giorno di poter tornare a difenderli. Purtroppo il mio “troppo essere laziale” come mi è stato detto più volte ha dato fastidio a qualcuno mentre qualcun altro se ne è sempre approfittato. In questi due anni ho scelto la via del silenzio, perché è qui che nasce per me il significato di rispetto per una squadra e per una società. Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare le persone che hanno lavorato in questi anni a Formello,

insieme siamo stati "CASA". Sereno e consapevole di aver dato il massimo in questi tredici anni per la maglia e i tifosi.. non sarà mai un addio, sarò sempre il primo tifoso e sempre uno di voi FORZA LAZIO".