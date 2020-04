Nino D'Angelo in diretta con Immobile: "Ciro, campione esemplare. Ho solo un rimpianto..."

Alla diretta Instagram di Nino D'Angelo ha partecipato anche Ciro Immobile. I due si sono scambiati parole di forte affetto. Il cantautore, in particolare, ha elogiato il bomber della Lazio, sia come uomo che come calciatore: “Sei una persona eccezionale. A modo, con sentimenti e valori. Mi piaci perché sei una persona semplice e un campione esemplare. Il mio rammarico è che non sei potuto venire nella mia squadra del cuore, ma tutti i napoletani sono nel mio cuore. Mi hai fatto piangere una volta insieme a tua moglie, hai messo una delle mie canzoni preferite, ‘Sarraje’. Mi sono proprio emozionato, Cirù”.

