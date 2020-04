L'arbitro di Italia '90: "Maradona una delle persone peggiori mai incontrate"

L'ARBITRO DI ITALIA '90 ATTACCA MARADONA - Edgardo Codesal, arbitro della finale dei Mondiali del 1990 in Italia tra Argentina e Germania, ha attaccato Diego Armando Maradona criticando il suo comportamento prima dell'inizio della partita: "Non ha mai compreso la disciplina", ha detto in un'intervista alla radio uruguaiana '1010'. "Se avessi applicato le regole - continua -, Maradona sarebbe stato espulso prima dell'inizio della gara. Ha insultato tutto lo stadio pronunciando parolacce durante l'inno. Ho cercato di calmarlo e dirgli che c'era una finale da giocare, ma non mi ha ascoltato". Il racconta di Codesal fa riferimento a quando il Pibe de Oro rivolse "Hijos de puta" ai tifosi italiani che fischiavano l'inno argentino. "Più tardi - ha concluso Codesal -, quando ho espulso Monzón, mi ha urlato dicendo che sapeva del furto che la FIFA aveva organizzato. L'ho salvato pure lì. L'ho sempre ammirato come giocatore, ma come persona è stata una delle peggiori persone che ho incontrato nella mia vita".