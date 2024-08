Novità Champions, Europa e Conference League: il sorteggio sarà automatico

TUTTOmercatoWEB.com

In attesa della ripresa del campionato di Serie A, da questa stagione cambierà il format della Champions, così come quello dell'Europa e Conference League. La prima parte sarà infatti caratterizzata da un girone unico e ogni squadra giocherà otto partite contro otto avversari diversi, tranne per la Conference in cui saranno sei i match. Come riporta Gianluca Di Marzio, il sorteggio delle nuove competizioni sarà automatico perché se fosse stato fatto a mano come negli anni precedenti, ci sarebbero volute più di 1000 palline. Per questo sarà tutto automatizzato con la società AE Live che si occuperà di tutto attraverso un software che estrarrà in diretta gli otto avversari del club selezionato manualmente sul palco. Le scelte saranno monitorate da due sistemi indipendenti, supervisionati dalla società EY.

Il computer ovviamente rispetterà due criteri: nessun club potrà incontrare una squadra della stessa nazione nelle prime otto partite e neanche più di due club dello stesso campionato (il Bologna per esempio non potrà giocare contro Arsenal, Manchester City e Liverpool nelle prime otto partite). Il sorteggio dovrebbe comunque durare circa 35 minuti.