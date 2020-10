Nuovo Dpcm, Spadafora: "Ci siamo battendo affinché lo sport possa continuare"

A margine dell'evento Tennis & Friends, il ministro dello Sport si è espresso sul nuovo Dpcm. Il decreto per fronteggiare l'emergenza Covid-19, che verrà illustrato questa sera da Giuseppe Conte, potrebbe portare delle novità anche nel mondo dello sport. Vincenzo Spadafora ha spiegato: "Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile".

