Lazio, dopo il ritorno in campo giornata a Villa Borghese per Hoedt - FOTO

Non di certo l'esordio che si aspettava, o meglio che si augurava. Il ritorno di Hoedt alla Lazio non è stato certo dei migliori, la sconfitta contro la Sampdoria è dura da mandare più soprattutto per il modo in cui è maturata. La compagine di Inzaghi non è mai entrata in partita e non ha mai dato l'impressione di poter avere una reazione. La squadra di Ranieri ha dominato in lungo e in largo e il reparto difensivo ha sofferto olandese compreso. In fase di impostazione la sua gara non è stata insufficiente ma negli ultimi metri la copertura doveva essere nettamente migliore anche se c'è da ricordare che il numero 2 non è ancora al top della forma fisica. C'è però da mettere alle spalle il match di ieri perché martedì arriva il Dortmund e l'atteggiamento dovrà essere necessariamente diverso e non c'è niente di meglio di una bella passeggiata a Villa Borghese in una domenica in cui la Capitale è baciata dal sole. È quello che ha fatto Hoedt accompagnato dalla sua bellissima fidanzata. Ricaricare le batterie per ripartire, questa è l'unica soluzione.

