Oddi: "Con il Crotone sarà una grande Lazio. Immobile? Mi aspetto una gara polemica..."

Ai microfoni di TMW l'ex biancoceleste Oddi ha commentato il momento della Lazio e i prossimi impegni previsti: "Questo periodo ci sono state tante polemiche pesanti perchè qui si parla di questioni di salute e non credo che la Lazio così come nessuna altra squadra possa mettere in campo un giocatore positivo per ottenere risultati sportivi: Non ci credo al fatto che la Lazio abbia commesso un reato del genere. Poi. certo, ci possono essere stati degli errori. Ma li ha fatti solo la Lazio o anche coloro che si sono occupati di questi tamponi? Per quanto riguarda la ripresa, quando si giocano queste partite di adesso l'unica cosa brutta è che non ci sono i tifosi. La Lazio entrerà in campo come sempre, ha carattere e lo ha dimostrato giocando con tanti elementi indisponibili. Farà una bella figura".

IMMOBILE E LUIS ALBERTO - "Immobile credo non abbia problemi: i giocatori forti come lui, sempre in cerca del gol, sanno cosa fare. Giocherà la sua partita e farà a mio parere anche una gara polemica verso chi ha sparlato di lui. Per quanto riguarda Luis Alberto, Di solito ci sono dei regolamenti interni: se c'è scritto che se ti comporti in un certo modo poi non devi giocare, allora la Lazio fa bene a non mandarlo in campo. Inzaghi ha detto che verrà multato e in effetti meglio una sanzione. Se viene multato, paga il suo e finisce lì. Non c'è bisogno di toglierlo di squadra".