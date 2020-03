Oddi: "Giocare ogni tre giorni? Non c'è una squadra penalizzata"

Stop forzato del campionato a causa del Coronavirus. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi: "Sicuramente dopo questo periodo di stop ci vogliono almeno una decina di giorni per tornare in una buona forma fisica. Non dimentichiamoci però che non stanno totalmente fermi, sul potenziamento muscolare non avranno problemi. Giocare ogni 3 giorni? Lo faranno eventualmente tutti, non solo la Lazio. Quindi non c’è una squadra penalizzata. Si gioca e basta".