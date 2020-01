Oddi: “Partita sfortunata, ma tra Lazio e Napoli non c’è paragone”

Una bella gara della Lazio contro il Napoli, che però non ha portato alla vittoria. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi: "Ieri l’abbiamo buttata, uno dei nostri giocatori più importanti ha commesso un gravissimo errore. Ero convinto della vittoria della Lazio perché il Napoli è in una condizione terribile. Insigne si è inventato una giocata, anche se Luiz Felipe è stato molto ingenuo. Poi non c’è stata più partita. Peccato perché la Lazio la stava controllando benissimo, poteva benissimo ribaltarla. Tra le due squadre non c’è paragone”.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE