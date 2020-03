Oddo: "La gente muore, non rompete i cogl***i e state a casa"

Senza mezze misure, com'è giusto che sia. Massimo Oddo, ex difensore della Lazio, si è sfogato tramite i social. Il comportamento - e le lamentele - di alcuni cittadini italiani, in un momento così difficile, sono inqualificabili. Ecco le sue parole: "Ma io dico, gli operatori sanitari si sacrificano per noi e rischiano il contagio, tanta gente sta morendo, gli ospedali sono al collasso, molta gente è obbligata a lavorare anche per garantire la "nostra sopravvivenza", e leggo che il problema di tanta gente è "se si può andare a correre". Ma non rompete i coglioni e state a casa, anche nel rispetto di tutte queste persone!! Solo questo ci chiedono..."

