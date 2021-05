Olanda, l'annuncio di Van Dijk: "Non andrò all'Europeo, è la decisione giusta"

Brutta tegola per la Nazionale olandese in vista di Euro 2020. Il capitano degli Orange Virgil Van Dijk ha annunciato che non parteciperà al torneo che inizierà tra circa un mese. Il motivo è di natura fisica, dato che lo scorso ottobre il centrale del Liverpool ha riportato la rottura del legamento crociato nel derby contro l'Everton. Il difensore, in un'intervista apparsa sul sito ufficiale dei Reds, ha spiegato che la riabilitazione sta proseguendo bene ma che non è ancora pronto per scendere di nuovo in campo. "Con tutto quello che mi è successo, penso che fisicamente la decisione giusta sia quella di non andare e di fare l'ultima fase della mia riabilitazione durante il periodo di pausa estiva. Quindi mi concentrerò sulla preparazione con il club e arrivarci in buone condizioni è un obiettivo realistico, quindi non vedo l'ora. Ovviamente sono tristissimo di perdermi gli Europei e di non avere la possibilità di guidare la mia nazionale in campo, ma le cose sono andate così e devo accettarlo, dobbiamo farlo tutti. Credo che la decisione di non andare sia quella giusta, guardando le cose nella loro interezza. È dura, ma alla fine me ne sono fatto una ragione".