Onofri: "Europa League? Tra Lazio, Roma e Fiorentina spero..."

© foto di Federico De Luca

Una lotta a tre quella che attende Fiorentina, Lazio e Roma per conquistare un posto in Europa League. Proprio sull'argomento è intervenuto l'allenatore Claudio Onofri che ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio: "La Fiorentina sicuramente può livellare il gap, anche perché ha dimostrato di saper sostituire anche Vlahovic. La Lazio sta trovando condizione e sta giocando molto bene. La Roma sta continuando a fare risultati, anche se non fa il gioco che io apprezzo di più. Insomma da tifoso del bel calcio spero in Lazio o Fiorentina, forse anche di più i Viola perchè giocano ancora meglio".