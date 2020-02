Onofri: "La Lazio è una fonte d'ispirazione. Decisive le prossime tre sfide"

Finito il calciomercato l'attenzione massima torna sul campo. La Lazio prepara la sfida interna con la Spal che apre una settimana piena: mercoledì c'è il Verona all'Olimpico, domenica prossima il Parma. A Lazio Style Radio ha parlato Claudio Onofri: "La Lazio ha ispirato il gioco di molte altre squadre in Italia. Gioca con tanti centrocampisti di qualità, ha una mentalità offensiva. Tare è uno dei migliori direttori sportivi in Europa, raramente sbaglia un colpo. I biancocelesti quest'anno possono finalmente raggiungere la Champions e magari lottare per traguardi ancora più importanti. Decisive le prossime tre partite, tutte difficili da affrontare al massimo contro squadre che possono sembrare alla portata solo sulla carta. La prova del derby è stata un'eccezione, la squadra di Inzaghi tornerà subito concentrata ed affamata. Lo dimostrano le tante vittorie ottenute in rimonta a tempo scaduto".

