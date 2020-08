Orsi: "David Silva alla Lazio? Ciliegina sulla torta di una squadra già fornita"

C'è già aria di mercato, la Lazio è già in cerca di innesti validi per rinforzare la rosa. Su tutti, spicca il nome di David Silva. Ai microfoni di TMW ha commentato la possibile operazione Fernando Orsi: "Fanno un grande colpo, ha qualità ed esperienza: sarebbe una ciliegina importante sulla torta della Lazio che è già ben fornita. Magari. Sia per la Lazio che per il calcio italiano. I biancocelesti ora penso debbano rinforzarsi per la qualificazione alla Champions League, è lì che punteranno, a un grande campionato".