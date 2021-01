Orsi: "In campionato Lazio senza stimoli. Su Inzaghi e Caicedo..."

Ai microfoni di TMW Radio Fernando Orsi ha parlato del momento poco felice della Lazio: "Il rinnovo di Inzaghi per me non c'entra niente con questa situazione. Non ho dubbi. Secondo me a questa squadra mancano un paio di difensori forti, che siano sul livello di Acerbi. Dopo il lockdown sono stati subiti troppi gol, e anche oggi è così. La Champions l'hanno fatta in modo gagliardo, mentre in campionato sembrano dimessi, quasi senza stimoli. Sono quasi cinque anni che questi giocatori sono assieme, hanno raggiunto grandi traguardi. Non dico che siamo alla fine di un ciclo, ma fisiologicamente rischia di accadere".

INZAGHI - "Ha dimostrato di poter allenare piazze molto importanti. Poi la scelta sta anche a lui: vuole avventurarsi in una big, provando a vincere lo Scudetto, o fare il Ferguson della Lazio? Alla fine da vent'anni è a Roma, è arrivato giovanissimo che ancora c'ero io. Devi prenderti oneri e onori di un'eventuale scelta".

CAICEDO - "Nella Lazio degli ultimi due anni Caicedo ha fatto la storia perché ha regalato tanti punti subentrando. In questo momento con Muriqi che deve ancora integrarsi, per me la Lazio farebbe un errore a mandarlo via. Certo, se arriva qualcuno con 7-8 milioni per un '88, non so cosa sia meglio fare. Per me, in una situazione così, va via. Può coesistere con Vlahovic? Assolutamente sì. Caicedo può fare sia la prima che la seconda punta, ed è uno che gioca bene se ha qualcuno vicino. Se lo lasci solo là davanti va in difficoltà, altrimenti è uno che aiuta molto, fa a sportellate, lavora sporco".

