Orsi: "Lazio migliore dello scorso anno, è superiore a Milan e Roma". E su Berisha...

Settimana intensa per la Lazio che, dopo il successo con il Parma, affronterà prima il Marsiglia in Europa League, poi l’Inter in campionato. Per parlare dei prossimi impegni è intervenuto l’ex biancoceleste Fernando Orsi ai microfoni di Radiosei: “Al Tardini la Lazio mi è sembrata una squadra diversa rispetto allo scorso anno. C’è un approccio differente, più personalità. Grazie a Radu abbiamo anche più certezze in difesa. Milan e Roma al momento sono inferiori alla Lazio, bisogna approfittarne. Quando torneranno i migliori i biancocelesti saranno veramente difficili da battere. L’Inter è più forte della Lazio perché ha giocatori più bravi, come il Napoli, ma la sfida con i nerazzurri potrebbe essere lo snodo cruciale. Berisha? Mi ricorda il mio compagno Vella, mediano della promozione nei primi anni Ottanta. Il kosovaro rappresenta un ottimo rincalzo, un buon titolare”.