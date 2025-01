Orsi spiega: "Lazio, il derby va oltre gli infortuni. Conta l'approccio"

TUTTOmercatoWEB.com

Il 2025 della Lazio si apre con il derby della Capitale contro la Roma. Ai microfoni di Radio Radio l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato proprio della gara di domenica sera tra le due squadre, soffermandosi sul valore caratteriale della partita e sull'importanza dell'approccio dei giocatori. Ecco le sue parole: "Emergenza in casa Lazio? Il derby è una partita caratteriale: se capisci cosa significa questa partita per questa città puoi sopperire alle assenze e a una condizione fisica precaria. Sarà una gara di sacrificio, perciò non mi appellerei agli infortuni. Mi concentrerei sul modo di interpretare la sfida".