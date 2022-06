Ozil, nuova carriera in vista? Il tedesco vuole dedicarsi a Fortnite

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova avventura in vista per Mesut Ozil? Il fantasista del Fenerbahce, attualmente fuori rosa in seguito a una una violenta lite con Ismail Kartal (tecnico ad interim arrivato nel corso della scorsa stagione), potrebbe intraprendere la via degli eSports per il prossimo futuro. Il tedesco, campione del mondo con la Germania nel 2014, starebbe pensando di dedicarsi al videogame Fortnite come giocatore professionista.