Padovan: "Immobile stratosferico con la Lazio, sembra Vieri"

Immobile a caccia di record: con la maglia della Lazio è diventato irrefrenabile. Ai microfoni di Sky, dopo aver mandato in onda un video dedicato ai gol di Vieri, è stato chiesto a Giancarlo Padovan quale possa essere il nuovo 'Bobo' in Nazionale. Ecco la risposta: "Immobile somiglia molto a Christian Vieri e dovrebbe rassicurare l'Italia vista la sua media gol. Poi c'è Belotti, al contrario di Immobile ha sempre fatto buone partite in Nazionale. Immobile stratosferico con la Lazio, meno in Nazionale".

