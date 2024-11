Paganin incredulo: "Ma come fa la Lazio a tenere questo ritmo?!"

La Lazio sta lasciando tutti senza parole. Tra questi anche l'ex calciatore Massimo Paganin, che ai microfoni di TMW Radio ha parlato del momento chs tanno vivendo i biancocelesti, attualmente secondi in classifica dopo la vittoria contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Barcellona perde, City perde, l'Arsenal fa fatica, meglio il Liverpool. Per i top club è una costante il fatto di perdere punti, perché l'Europa ti prosciuga energie. L'unica mosca bianca è la Lazio, che non riesco a capire come riesca a tenere questi ritmi. C'è poi un altro aspetto: quando c'è euforia hai un boost importante. Sarà interessante vedere quando le big affronteranno Lazio e Fiorentina, per capire se ci sarà spazio per le outsider. E forse abbiamo sottovalutato l'Atalanta, che pare aver fatto un clic importante che le può permettere di rimanere lì davanti".