Paganin: "La Juventus deve temere la Lazio. E soprattutto Immobile..."

Trepida attesa intorno a Lazio - Juventus di domani. Ai microfoni di TMW ha detto la sua l'ex difensore Paganin: "La Juventus deve temere Immobile, che è in fiducia. Bisogna temerlo, perchè può concretizzare quualsiasi pallone. Ma della Lazio si deve temere tutto, ha grande organizzazione, è tanto tempo che questo gruppo gioca insieme. La Lazio è sempre temibile in casa, è costruita nel tempo e non ha perso i pezzi più importanti".

