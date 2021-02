Paglia: "La Lazio può fare il contrario dello scorso anno. Cagliari? Serve la testa"

Guido Paglia, ex capo della comunicazione biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Radiosei in merito al momento di forma della Lazio: "Quest'anno i biancocelesti sono partiti male ma si sono ripresi. Può succedere esattamente l'opposto della scorsa stagione, la Lazio può chiudere in crescendo. Ci sono tutti i presupposti per continuare la corsa in campionato. Cagliari? La Lazio deve esserci con la testa per non ripetere le gare con Udinese e Verona. Musacchio? Mi ha colpito molto. Spero che fisicamente stia bene perché era quello che serviva alla Lazio. Muriqi? Un centravanti di sfondamento come lui può essere importante. Nessuno nella Lazio ha le sue caratteristiche quindi va aspettato. Pupi Avati? La caduta di stile c'è stata, ma Pupi Avati è una persona squisita ed è uno al quale si può concedere il perdono senza troppi problemi".